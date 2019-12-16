Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından "830 Suriyeli öğretmen ataması" iddialarına yalanlama

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından "830 Suriyeli öğretmen ataması" iddialarına yalanlama

Son dakika haberi... yetkilileri, basında ve sosyal medyada yer alan, ’ ’da 830 Suriyeli öğretmen atadı’ yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık yetkilileri, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 21:22 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 21:22
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından 830 Suriyeli öğretmen ataması iddialarına yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili DHA'ya verdiği bilgiler şöyle:

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika alan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar.

Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."

YALANIN KAYNAĞI SÖZCÜ ÇIKTI!
Milli Eğitim Bakanlığının yalanladığı "830 Suriyeli öğretmen ataması" haberinin kaynağının ise Sözcü Gazetesi olduğu ortaya çıktı.

Barış Yarkadaş ve Sözcü'nün yalanı ellerinde patladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından "830 Suriyeli öğretmen ataması" iddialarına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN