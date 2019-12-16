Suriye'de teröristlerin kullandığı okullar yeniden eğitime kazandırılıyor

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su ve elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor." ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargâh olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/udkknOcjRy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2019