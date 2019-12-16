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'de teröristlerin kullandığı okullar yeniden eğitime kazandırılıyor

(MSB), 'de terör örgütü /'nin karargah olarak kullandığı okulların yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüldüğünü bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:02

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su ve elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Suriye'de teröristlerin kullandığı okullar yeniden eğitime kazandırılıyor
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