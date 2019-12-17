Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı açıklarında iki lastik botun Midilli Adası istikametine seyrettiğini fark etti.

Harekete geçen ekipler, botlardaki 18 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 15 Afganistan, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti, 3 Senegal, 2 Mali, 1 Somali, 1 Angola ve 1 İran uyruklu olmak üzere 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu arada Ayvalık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Küçükköy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda 16 Filistin, 3 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 1 Somali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Gıda, tıbbı malzeme ve giyecek yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.