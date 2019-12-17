Bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi" başlıklı panele ana konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'nin son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Bu proaktif tutum, mültecileri de kapsamaktadır" dedi. Her yıl doğan 100 binin üzerinde Suriyeli bebeğin hayatta kalması için büyük çaba sarf edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Tüm hizmetler, eşit ve ücretsiz olarak mültecilere de sağlanmaktadır" diye konuştu.