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’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

'da seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal verip yola çıkmaya hazırlanan yol kenarındaki otomobile az kalsın çarpacaktı. Sürücü koltuğundaki maganda özür dileyeceği yerde diğer aracın önünü kesti. Ellerini beline bağlayan maganda, diğer aracın sürücüsüne aracın aynasını göstererek 'bunu kullan' dedi. Diğer sürücü de sinyal verdiğini söyleyip kendisini savunurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:51
Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

Beykoz Ortaçeşme'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde olan aracın sürücüsü sinyal verdi, ardından yolun müsait olduğunu düşünerek gaza bastı. Fakat arkadan gelen aracın sürücüsü frene basmayınca kazadan kıl payı dönüldü. Sorumsuz sürücü üstüne üstlük diğer aracın önünü keserek durdurdu. Maganda sürücü, elleri beline bağlı bir şekilde aracından inerek diğer araç sürücüsüyle tartışmaya başladı.



"ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI"

Maganda, aracın aynasını göstererek 'bunu kullan' derken, diğer araç sürücüsü de 'ben onu kullandım, sinyal de verdim sen neden yol vermiyorsun' diyerek şahsa tepki gösterdi. Tartışma, aracından inen sürücünün araca geri binip uzaklaşmasıyla sonlandı.

Magandanın sinyal veren araca yol vermeyip neden olduğu tartışma anları, araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde park halindeki aracın sürücüsü sinyal verip yola çıkıyor, arkadan gelen araç ise hızını kesmeyip aracın önünü kesiyor. Aracından inen maganda, diğer sürücüyle tartışıyor.

Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

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Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada
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