CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan bin 500 kalem hizmete zam

Göreve gelmeden önce "İsrafa son verip İstanbul'da hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz" sloganları atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu zamlarına yenisini ekledi. Spordan sanata, veterinerlik hizmetlerinden zabıta destek hizmetlerine kadar yaklaşık bin 500 kalem hizmete zam geldi. Uygulanan yeni zamlar "2020 Yılı Ücret Tarife Teklifleri" komisyon raporlarına yansıdı. Yeni zamların uygulamaya geçme tarihi ise 1 Ocak olarak belirlendi.

SANATA ZAM

Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü'nün 2020 yılı tiyatro gösterimi, prova ve ekipman hizmetleri zamlardan nasibini aldı. Tiyatronun olmazsa olmazı günlük ışık ve ses sistemi kira ücreti 700 liradan 800 liraya yükseldi. Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu prova bedeli günlük 20 bin liradan 25 bin liraya, gündüz tarifesi saatlik 52 bin liradan 60 bin liraya, gece tarifesi ise saatlik 85 bin liradan 100 bin liraya çıkartıldı. Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde de tarife değişikliğine gidildi. Yeni zamların ardından fuaye alanı ücreti günlük 280 liradan 330 liraya, gündüz saatlik tarife 3 bin liradan 3 bin 500 liraya, gece saatlik tarife ücreti ise 4 bin 750 liradan 5 bin 250 liraya çıkartıldı.

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MEHTERAN DA ZAMLI ÇALACAK

Orkestralar Şube Müdürlüğü'nün yeni zam tarifesine göre, belediye bandosunun bir saati aşmayan konser ve gösterilerine zam geldi. 2020 yılından itibaren alınacak ücret saatlik 6 bin 710 liradan 7 bin 400 liraya çıkartıldı. Cenaze törenleri için orkestra temin ücreti 3 bin 740 liradan 4 bin 150 liraya, Türk Halk Müziği topluluğunun bir saati aşmayan konser ve görevleri için aldığı ücret ise 3 bin 300 liradan 3 bin 650 liraya çıktı. Öte yandan mehteran takımı da artık zamlı çalacak. Bir saati aşmayan konser ve gösteriler için mehteran takımının ücreti 4 bin 785 liradan 5 bin 300 liraya ulaştı.

BAKIM ÜCRETLERİ ARTTI

Zam yağmuruna Darülaceze'de kalan bakıma muhtaç vatandaşlarda da yakalandı. İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Ücret Tarifesi'ne göre Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde özbakımını yapabilen sakinin aylık ücreti 925 liradan bin 20 liraya, kısmen bakım desteği gereken sakinin aylık ücreti bin 655 liradan bin 825 liraya, özbakımını göremeyen derecede fiziksel engelli olan sakinin aylık ücreti 3 bin 55 liradan 3 bin 370 liraya yükseldi. Dr. Beşir Akınal Huzurevi'nde balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti 2 bin liradan 2 bin 200 liraya, Akseki Ormanalı Abdulllah ve Nerime Turan Huzurevi'nde bahçe katı balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi başı ücret 2 bin 270 liradan 2 bin 500 liraya çıktı.

ZABITA DA GÜNCELLENDİ!

Yenişafak'ın haberine göre 2020 yılı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Işıklı ve ışıksız tabela ve pano sökümü birim metrekaresi 46 liradan 51 liraya, bez afişlerin toplanması 8 liradan 9 liraya, iziniz yapıştırılan afişlerin temizlenme ücreti 123 liradan, 135 liraya, iş makinası kullanım ücretlerinde vinçli kamyon ücreti 900 liradan 990 liraya, sepetli vinç 670 liradan, 737 liraya çıktı. Yine 3 tona kadar yük taşıyan araçlar için nakliyat ücreti 300 liradan 330 liraya, 10 tona kadar yük taşıyan araçlar için nakliyat 500 liradan 550 liraya, dorse uzunluğu 10 metreyi geçen araçlar ile nakliyat ücreti ise 900 liradan 990 liraya yükseldi.

İTFAİYEDE YENİ TARİFE

Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü'nün 2020 fiyat listesinde de güncelleme yapıldı. Zamlı tarifeye göre, TFF Süper Lig spor müsabakalarında görevlendirilecek iftaiye aracının 5 saatlik ücreti 4 bin 500 liradan 4 bin 950 liraya, TFF 1. Lig spor müsabakalarına görevlendirilecek iftaiye aracının 4 saatlik ücreti 2 bin liradan, 2 bin 200 liraya, TFF 2. Lig spor müsabakalarına görevlendirilecek iftaiye aracının 4 saatlik ücreti 800 liradan 880 liraya çıkartıldı. Öte yandan vatandaşların yangına nasıl müdahale etmesi için itfaiye tarafından verilen tatbikat tarifesi de zamlandı. 20 kişiye kadar tatbikatlar bin 900 liradan 2 bin 90 liraya, 40 kişiye kadar olan tatbikatlar 2 bin 500 liradan 2 bin 750 liraya çıkartıldı.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ ZORLAŞTI

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1 Ocak itibariyle zamlı ücretleri açıklandı. Hayvan nakil ücreti 1-10 km arası 68 liradan 75 liraya, büyükbaş hayvan kesim ücreti 170 liradan 187 liraya ve çiftlik hayvan bakım ücreti bir günlük adet başına 28 liradan 30 liraya çıkartıldı. Bunun yanı sıra yüzlerce veterinerlik hizmeti de yeni yıla zamlı tarifeyle girdi.

TAKSİ ABONMANI 600 LİRA OLDU

Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı. Yol kenarı otoparkları 1. bölgede 0-1 saat arası 12 liradan 14 liraya çıkarıldı.1. bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12,5 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya yükseldi. Açık otoparklarda ise 1. bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya, 2. bölgede 11 liradan 13 liraya çıkarıldı. Yol kenarı otoparkları 1. bölgede 0-1 saat arası 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede ise 8 liradan 9 liraya yükseltildi.

MEZAR YERLERİ UÇTU

İBB tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.