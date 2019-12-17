Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bylock operasyonu! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı

operasyonu! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı

'dan gelen son dakika haberine göre geniş çaplı operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 171 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Başsavcılık düğmeye bastı ve harekat başladı. 260 şüphelinin 171'i gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:18
Bylock operasyonu! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 260 şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 171 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bylock operasyonu! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN