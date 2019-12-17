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CHP, ile tarihi anlaşmaya da karşı çıktı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Türkiye ile Libya arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgesindeki çıkarları açısından büyük önem taşıyan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasının TBMM'de onaylanmasının ardından dün de Libya ile güvenlik ve askeri işbirliğini öngören mutabakat muhtırası Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon yayınında "Libya Türkiye'yi davet ederse elbette Türkiye'nin mutabakat gereği Libya'ya gitme hakkı doğmuş oluyor" dediği mutabakat muhtırasına komisyonun CHP'li üyeleri "Libya'ya askeri kuvvet sevk etmenin önü açılıyor" diyerek karşı çıktı ve muhalefet şerhi koydu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Libya'yla imzalanan mutabakat muhtırasının 'savaş muhtırası' olmadığını söyledi.
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CHP, Libya ile tarihi anlaşmaya da karşı çıktı
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