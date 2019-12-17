Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen "Suriyeli Mülteci Krizi" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'de yarım milyondan fazla Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesine dersini verdi

Çavuşoğlu, Suriye krizini Türkiye'nin çıkarmadığını, dolayısıyla bunun sonuçlarının Türkiye'ye yüklenemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) mültecilere desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Suriyeli mültecilerin üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesinin önemine değinen Çavuşoğlu, bazı AB üyesi ülkelerin Suriyelilerin yeniden yerleştirilmesine hevesliyken, bazılarının ise tek bir Suriyeli kabul etmek istemediğine dikkati çekti.

"Suriye'de siyasi bir çözüm için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." diyen Çavuşoğlu, ülkede tek çözümün "askeri değil siyasi olduğuna" inandıklarının altını çizdi.

"371 BİN SURİYELİ GÜVENLİ ŞEKİLDE GERİ DÖNDÜ"

Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında Türkiye'nin büyük rol oynadığını belirterek, "Maalesef ikinci tur görüşmeleri iyi geçmedi fakat bir sonraki turun verimli geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Suriye'deki terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için üç önemli operasyon yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni göç dalgalarının önüne geçmek için çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin, Suriye mülteci krizinin en kalıcı çözümü olduğuna inanıyoruz. Gönüllü ve güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak, cesaret vermek, gerekli fiziki ve güvenlik şartları için birlikte çalışmalıyız. Şu ana kadar 371 bin Suriyeli, Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlerden temizlediğimiz bölgeye güvenli şekilde geri döndü." diye konuştu.

Yüzbinlerce Suriyelinin terörden temizlenen bölgeye geri dönmesinin, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulmasını istediği barış koridoru için "başarılı bir örnek" teşkil ettiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu konuda AB'nin özellikle sorumlu olduğuna inandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Lübnan, Ürdün ve Irak ile Suriyeli mültecilere yönelik uluslararası konferans düzenleyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, konferansa AB ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de katılacağı, bu konuda görüşmelere devam edecekleri bilgisini paylaştı.

"YÜZDE 70'İ GERİ DÖNDÜ"

Çavuşoğlu, Batılı müttefiklerinin mültecileri ülkelerine kabul ederken ortaya koyduğu "seçici" politikaları nedeniyle varlıklı ve eğitimli Suriyelilerden birçoğunun Batı ülkelerine gittiğini anlattı.

Suriye'deki insani krizin siyasileştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz güvenli ve gönüllü dönüşe inanıyoruz. Birleşmiş Milletlerin paylaştığı verilere göre, ülke içerisinde yerinden edilmiş Suriyelilerin yüzde 70'i, Barış Pınarı Harekatı bölgesine geri döndü. Neden? Çünkü kendilerini güvende hissediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilerin endişe ve korkularını iyi anladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye, geri dönüş için güvenli bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriyeli mülteci krizinin çözümünde daha adil yük ve sorumluluk paylaşımı gerektiğinin altını çizerek, bu konuda uluslararası toplumla yakın iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Panelde, Avrupa Birliğinin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan da konuşma yaptı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AP ÜYESİNE YANIT: TÜRKİYE İNSANİ KONULARI SİYASİLEŞTİRMEZ

Panelde, Avrupa Parlamentosu üyesi İsveçli Malin Björk, AP'nin Türkiye'nin Suriye'de "sözde" güvenli bölge oluşturması konusundaki önerisini reddettiğini ve Türkiye'nin Suriyelileri bu bölgeye geri göndermesine karşı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu girişiminin insan haklarına ve devletlerin egemenliğine karşı olduğunu ileri sürdü.

AP üyesi Björk, Türkiye ile AB arasında 2016' da varılan 18 Mart Mutabakatına ilişkin olarak Türkiye'nin fiilen "güvenli üçüncü ülke" olarak kabul edildiğini, mutabakatta göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesi hükmünün bulunduğunu belirterek, ancak Türkiye'nin güvenli olup olmadığı konusunda Parlamento içerisinde görüş ayrılıkları da olduğunu ve Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak kabul edilemeyeceğini de iddia etti.

"KÜRTLERE PKK/YPG'NIN KENDİLERİNE YAPTIĞI ZULÜMÜ SORUN"

Bakan Çavuşoğlu, AP üyesi Björk'e bu durumun siyasileştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu yanıtı verdi:

"Hayal kırıklığınızı anlıyorum. Bir terör örgütüyle ilişki kurmak yerine gelin Türkiye'deki 350 bin Suriyeli Kürdün geri dönüşünü sağlamak için birlikte hareket edelim. Onlara neden PKK/YPG'nin kontrol altında tuttuğu ve hala kontrol ettiği bölgelere geri dönemediklerini de soralım. Sadece Türkiye'deki Suriyeli Kürtlere değil, IKBY'dekilere de soralım. Lütfen bir kısmı Avrupa'da yaşayan bu bölgedeki Hristiyan azınlığa bu terör örgütünün onlara nasıl zulüm yaptığını, okullarını kapattığını ve çocuklarını zorla silah altına aldığını sorun. Bu terör örgütüyle ilişkinizden ötürü ne yazık ki ihlallerini görmüyorsunuz. Türkiye uluslararası hukuka bağlıdır ve bu durumun insani sonuçlarını siyasileştirmemektedir."