FETÖ sanığı askeri öğrenciler firarda

BUGÜN NELER OLDU

15 TEMMUZ darbe girişimi için Yalova'dan İstanbul'a gelen 64 Hava Harp Okulu öğrencisi İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyordu. 64 şüpheliden 3'ünün Yunanistan'a firar etiği belirlenirken, 5'i Yunanistan sınırında firar etmek üzereyken yakalandı. 14 şüpheli ise farklı adreslerde yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK içinde mahrem imamlık yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 şüpheliden 5'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.