Hablemitoğlu suikastının kilit ismi yakalandı

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TERÖR örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde uğradığı suikastın 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır (45) Ukrayna'da yakalandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK'dan ihraç edilen Bozkır, Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla Kiev'in merkezinde ortağı olduğu belirtilen ünlü Türk restoranında 10 Temmuz'da gözaltına alındı. Bozkır hakkında 3 ay süren tutukluluğunun ardından elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı verildi. Ancak Kiev Savcılığı 2 aydır ev hapsinde bulunan Bozkır'ın yeniden tutuklanması talebiyle dava açtı. Ancak dava dosyası mahkemeye ulaştırılamadığı gerekçesiyle 10 Ocak'a ertelendi.Öte yandan Bozkır iade edilmemek için 5 yıldır yaşadığı Ukrayna'dan siyasi sığınma talebinde bulundu. Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın en üst seviyede devrede olduğu öğrenildi. Ukrayna vatandaşı ile evli olan ve bir çocuğu olan Bozkır'ın çevresinde 'komutan' lakabıyla tanındığı öğrenildi. Bozkır'ın adı kamuoyunda 'sauna çetesi davası' olarak bilinen davada da geçiyor. Bozkır, ayrıca Şanlıurfa Akçakale'de soğan kamuflajlı bir TIR'ın içinde patlayıcı madde yakalanması olayının soruşturulduğu davanın da sanıklarındandı. ANKARA