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'nin ulaşım çalıştayında gerginlik çıktı

() tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:40
İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik çıktı

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı.

Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi. Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?' diye de kendime kızıyorum" dedi.

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İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik çıktı
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