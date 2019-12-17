İncirlik ve Kürecik’in kapatılması ABD için ciddi bir yaptırım olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün atv, aPara, aNews, a2 ve A Haber Radyo ortak yayınındaki "Gerekirse İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Türkiye'nin stratejik önemdeki iki üssün kapatılması kozu diplomasi kulislerinde kritik bir hamle olarak değerlendirildi.

Başkan Erdoğan'dan İncirlik ve Kürecik resti "Gerekirse kapatırız"

ABD'nin müttefiklik ve diplomatik teamüllere uygun olmayan, baskıcı tavrında ısrarcı olmasına karşın Türkiye, yaptırım tehditlerine karşı sessiz kalmayacağını vurgulayarak bağımsız bir ülke olarak verdiği kararın arkasında duracağını birinci ağızdan yineledi. NATO'nun dinleme kalbi olarak görülen Kürecik Radar Üssü ve DEAŞ ile mücadelede öneme sahip İncirlik Üssü'nü kapatma kartı diplomasi kulislerinde konuşuluyor.







Malatya Akçadağ'a bağlı Kürecik nahiyesindeki Amerikan askerlerinin kurmuş olduğu Kürecik Üssü, Türk askerinin kontrolünde. Balistik füzelerin kontrolü için kullanılan üs, İsrail'in güvenliği açısından kritik öneme sahip. Kürecik'ten İran'dan ABD üslerine veya İsrail'e atılabilecek uzun menzilli bir füzeyi tespiti mümkün. Füzenin hedefine ulaşmadan imha edilebilmesi için gereken bilgiler, diğer radarlar ve hava savunma füzelerinin bulunduğu Akdeniz'deki ABD gemileri ya da karadaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu yerlere bildiriliyor. Böylece karşılık verilerek gelen füzenin imha edilmesine olanak sağlanıyor. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biri olan İncirlik Üssü ABD'ye NATO görevleri için verildi. 1951'de kurulan hava üssü Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafede. Askeri kaynaklar, "ABD'nin asker bulundurduğu bölgeler ve tehditler düşünüldüğünde Kafkaslar'a, Hazar havzasına, Afganistan'a, Pakistan'a, Körfez'e, Ortadoğu'ya hem lojistik ikmal sağlanabilmesi nedeniyle İncirlik özel önem taşıyor' diyor. Üs, geçmişte ABD ile SSCB arasındaki satranç tahtasında önemli rol oynadı. İncirlik, 15 Temmuz'da darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'u bombalayan teröristlerin kullandığı F-16'lara akaryakıt veren uçakların kalktığı üs olarak da hafızalara kazındı.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, SABAH'a değerlendirmesinde "ABD'nin Orta Doğu'da tek üssü Türkiye'dekiler değil ama Türkiye merkezi bir ülke olduğu için kritik. Türkiye'deki üsler Rusya ile İran'a karşı etkili olabilecek üsler. Kürecik'e İran çok itiraz etmişti. Bu üslerin varlığı stratejik olarak ABD için önemli. Üslerin kapatılması, hem moral, hem maliyet, hem de olası operasyonları zorlaştırma bakımından ABD'nin işini oldukça bozacaktır. Bu hamle Amerika için ciddi bir yaptırım olur" dedi.