Jandarma’dan 290 kiloluk uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpeği "Vadi"nin de katıldığı operasyonda; (290) kilo skunk, (1) kilo eroin, (5000) adet uyuşturucu hap (Ectasy), (3) adet silah ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Yakalanan (A.Ş.) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; (A.Ş.) isimli bir şahsın yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi (skunk) yasadışı yollardan yurda sokarak, İstanbul'da bir depoda tuttuğu ve buradan Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde torbacılara dağıtım yapacağı bilgisi elde edildi.







Jandarma Pusuya Yattı, Şüpheliyi Kıskıvrak Yakaladı



Yapılan fiziki takip ve saha araştırması sonucunda; şahsın Halkalı Merkez Mahallesinde faaliyet gösterdiği depo ev tespit edildi, fiziki takip ve istihbari çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Şahsın uyuşturucu maddeyi depoladığı evin belirlenmesi amacıyla; şüphelinin muhtemel bulunabileceği tüm bölgelere ekipler yerleştirildi. Şüphelinin Halkalı Meydan bölgesinde yaya olarak hareket ettiğinin belirlenmesi üzerine yakın takip başladı. Şüphelinin bir apartman dairesine girdiğini gören ekipler binanın girişinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Bir süre sonra elinde bir poşetle dışarı çıkan (A.Ş.), Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.







Evin Her Yerinden Çeşit Çeşit Uyuşturucu Çıktı



Şüphelinin etkisiz hale getirilmesinden sonra üzerinde ve uyuşturucu maddeyi depoladığı evde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği "VADİ"nin de eşlik ettiği ve ilk andan itibaren tepki verdiği yatak odalarında arama yapıldı. Aramalarda; odalarda bulunan baza altlarına saklanmış vaziyette, uyuşturucu satıcılarına ve torbacılara dağıtılmak üzere hazırlanmış toplam (290) kilo Skunk bulundu. Sonrasında evin hemen hemen her yerine saklanmış (1) kilo eroin, (5.000) adet uyuşturucu hap (Ectasy), (1) adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait (2) adet dolu şarjör, (1) adet Uzi tipi makinalı tabanca ve bu tabancaya ait dolu şarjör, (1) adet (9) mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait dolu şarjör, (21) adet (7,62) mm çapında Kalaşnikof fişeği, (45) adet (7,65) mm çapında Uzi fişeği ile (35) adet (9) mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde; kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tipi makinalı tabanca ele geçirilmesi üzerine Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.







Yakalanan (A.Ş.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.





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