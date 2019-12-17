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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı ve eylemdeki aile sayısı 59'a ulaştı. İzmir'den 2011'de dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelen baba Mehmet Laçin, "Kızım lise son sınıfta okuyordu. Erzurum'da köyü terk ederek onun okuması için İzmir'e gelmiştim. Üniversiteye hazırlanırken dağa kaçırıldı. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Evladımın eline silah verdiler, 'ya öleceksin ya da öldüreceksin' dediler. Gençleri kalkan olarak kullanıyorlar" dedi. PKK ve HDP'ye tepkisini dile getiren Laçin "Türkiye bayrağı altında yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin vatandaşlık hakları var. Türk bayrağına saygı duymalarını istiyorum. HDP ve PKK'ya diyorum ki eğer sizde zerre kadar vicdan, acıma duygusu, anne, baba yüreği varsa evladımı bana teslim edin. Evladımın hayalleri vardı. Gençliği gitti. Okuması da elinden alındı. Eline silah verilip dağa çıkarılması aklımın ucundan geçmiyordu. Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım" diye konuştu. Laçin, kızının HDP üyesi olan dayısı tarafından PKK'lılara teslim edildiğini belirterek "Kızımı beyaz gelinlikle görmek istiyorum" dedi.Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li milletvekillerinin geldiğini gören evlat nöbetindeki aileler sinir krizi geçirdi. HDP'li vekiller Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ "Sesimizi duyun" diye bağıran ailelere tepkisiz kalınca tansiyon yükseldi. Acılı annelerden biri vekillere terlik fırlatırken, bir baba da oturduğu tabureyi parti binasının camına attı. Gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.