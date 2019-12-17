Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama

Hafta sonu bir toplantı dönüşü, ayağı kırılan Rahmi Koç, Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rahmi Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HELİKOPTER AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ



Hafta sonu bir toplantıya giden ünlü iş insanının operasyon geçirdiği ayağı, ameliyat olduğu yerden yeniden kırıldı. Helikopter ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Koç, bu sabah saatlerinde ameliyata alındı. Koç'un ameliyatının sürdüğü ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA:

Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir.