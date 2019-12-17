Şehit annesi o mektubu 2023’te açacak

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İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Zehra Dolunay (51), PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002'de başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılına mektup" kampanyası kapsamında o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay için mektup yazdı. Jandarma Teğmen Güngör Dolunay geçtiğimiz haziranda, Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023'te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de, şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı. PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz ve ekibi şehit annesini Bornova'da evinde ziyaret etti ve Zehra Dolunay'ın oğlu için yazdığı mektubu geri verdi. Anne Zehra Dolunay "Mektubu ben ölürsem oğluma hatıra kalsın diye yazmıştım. Ancak oğlum şehit düştü. Kısmet olmadı. Ne yazdığımı hatırlamıyorum. İnşallah, 3 yıl sonra küçük oğlum Gökhan, gelinim Selin ve eşimle birlikte o özel anı hep beraber yaşamak istiyorum" diye konuştu.