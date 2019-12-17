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Son dakika haberi: 'da / operasyonu: 11 gözaltı

'da /'ya yönelik operasyon düzenlendi. Malatya merkezli 3 ilde polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında İl Başkanı 'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gelen son dakika gelişmesine göre şüpheliler emniyete götürüldü.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 13:35
Son dakika haberi: Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli İstanbul ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı yapılanma içerisinde bulundukları, terör örgütü lehine düzenlenen eylem ve protestolara katıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmasını tamamlayan polis, bu sabah 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP Malatya İl Başkanı Fatma Alataş'ın da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika haberi: Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
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