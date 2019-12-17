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Son dakika: Örgüte üst düzey darbe!

İçişleri Bakanlığı, 'in ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 15:40
Son dakika: Örgüte üst düzey darbe!

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.

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Son dakika: Örgüte üst düzey darbe!
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