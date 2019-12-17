Yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ'da Haber Merkezinin "Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yabancı uyruklu düzensiz göçmen şahısların olduğunu" anons etmesi üzerine bahse konu adrese intikal edildiğinde otobüsün Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminaline yanaştıktan sonra içerisinde yapılan kontrolde aracın en arka koltuklarında oturan pasaport, herhangi bir kimlik ve otobüs bileti ibraz edemeyen toplamda 13 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan 13 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.