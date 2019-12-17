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'ne bir darbe daha. hükümeti FETÖ'ye ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 18:50
Zambiya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne darbe

Zambiya hükümetinin, başkent Lusaka'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir kampüsteki 3 okula el koyarak okulları kamulaştırdığı bildirildi.

Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lusaka'da bulunan FETÖ'ye ait "Ve Horizon" olarak adlandırılan okulların kamulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zambiya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

Daha önce de Türkiye Maarif Vakfı ile Burkina Faso arasında imzalanan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün bu ülkedeki okullarının Maarif Vakfına devri tamamlanmıiştı.

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Zambiya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne darbe
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