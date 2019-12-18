4 ilde FETÖ operasyonu 221 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da, FETÖ'ye karşı mücadele kapsamında dün iki önemli operasyon düzenlendi. MİT ve Emniyet tarafından ByLock kullandığı belirlenen bin kişilik yeni liste tespit edilmişti. İlk dalga operasyonda FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz'ün de bulundu 53 kişiye operasyon düzenlenmişti. Dün yapılan özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik ikinci dalga operasyonda, 7'si yurt dışında 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı. FETÖ'nün sözde yargı imamlarından eski Yargıtay üyelerinden birinin eşi ile Futbolda Şike davasını onayan eski Yargıtay Üyesi Mesut Kundakçı'nın avukat olan kızı E.K.'nın da gözaltına alındı. FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 5'i aktif görevde 18 şüpheliden 10'u yakalandı. Gaziantep'te 9, Bursa'da 10, Şanlıurfa'da ise 21 FETÖ'cü gözaltına alındı.