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'da operasyonu: 6 gözaltı kararı

'da terör örgütü 'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Örgütlü bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:16

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 6 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
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