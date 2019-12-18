Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Amasya’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

’nın Merzifon ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:13
Amasya’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Asayiş Büro ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yapılan operasyonda 8 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Şüpheliler Muharrem T., Mehmet E., Selahattin A. ve İdris M.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 5 litre viski, 5 litre rakı, 7,5 litre etil alkol, 1,5 litre votka, 2 litre anason ve 1 adet damıtma mekanizması ve ajanda, 274 adet boş 0,5 litrelik pet şişe, 0,5 litre pet şişe içerisinde 2 adet votka ve 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN