Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar: Gelirden yüksek nafaka hak ihlali

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Eşinden 2011'de boşanan dört çocuk babası İbrahim Acar'ın avukatı Yahya Özüdoğru, yaptığı açıklamada, müvekkilinin maaşından fazla olan nafaka miktarını ödeyemediği için büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.Yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini belirten Özüdoğru, "İç hukuk yolları tükendikten sonra bu kararın müvekkilimizin maddi ve manevi varlığını devam ettirme, geliştirme, yaşama hakkını ihlal ettiğini düşündüğümüzden Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu son çare olarak tercih ettik. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi de başvurumuzu inceledi. Neticede 'Lehimize, güzel bir karar verdi'. Bu aşamadan sonra kararın bir örneği yerel mahkemeye gelecek. Yerel mahkeme bu karara bağlı yeniden yargılama yapacak ve Anayasa Mahkemesinin kararında değindiği hususları da göz önünde bulundurarak yeniden hüküm kuracak." diye konuştu.Konya'da yaşayan ve eşinden boşanan 4 çocuk babası İbrahim Acar, velayetlerin verildiği eski eşi ile çocukları için ödediği toplam 1000 liralık nafakanın maaşından fazla olduğunu iddia ederek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun gelirinden daha yüksek miktarda nafakaya hükmedilmesi nedeniyle ihlal kararı vermişti.