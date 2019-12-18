Başkan Erdoğan'dan Malezya'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İslam dünyasının sessizliğinden Müslümanların ataletinden beslenen çevreleri rahatsız ettik. Onlar susturmaya çalıştıkça biz Filistin, Gazze, Suriye ve Somali diyoruz. Müslümanlar kardeştir inancıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı farkı 200 katı aşıyor. İslam ülkeleri kürsel petrol rezervlerinin yüzde 59'una sahip. buna rağmen 350 milyon kardeşimiz yoksullukla mücadele ediyor.

Ülkemizi terörle ve sokak olaylarıyla dize getirmeye çalıştılar. Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Bunların hiçbirisine boyun eğmedik.

Cenevre'de çıkar odaklı bakış açısı yerine insanı merkeze alan anlayışla küresel sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade ettim.

1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.

İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların güncellenmesi şarttır.