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Başkan Erdoğan ve Türk halkına övgüsü

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Başkan Erdoğan ve Türk halkına mülteci övgüsü
Başkan Erdoğan dün Cenevre'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Başbakanı İmran Han'la bir araya geldi. Han, Küresel Mülteci Forumu'ndaki konuşmasında da Türkiye'ye övgüler yağdırarak "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Bu arada Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nden ayrılırken, foruma ilişkin bir soru üzerine "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Erdoğan ve Türk halkına mülteci övgüsü
Başkan Erdoğan dün Cenevre'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Başbakanı İmran Han'la bir araya geldi. Han, Küresel Mülteci Forumu'ndaki konuşmasında da Türkiye'ye övgüler yağdırarak "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Bu arada Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nden ayrılırken, foruma ilişkin bir soru üzerine "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
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Başkan Erdoğan ve Türk halkına mülteci övgüsü
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