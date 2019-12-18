Başkan Erdoğan ve Türk halkına mülteci övgüsü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan dün Cenevre'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Başbakanı İmran Han'la bir araya geldi. Han, Küresel Mülteci Forumu'ndaki konuşmasında da Türkiye'ye övgüler yağdırarak "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Bu arada Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nden ayrılırken, foruma ilişkin bir soru üzerine "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Başkan Erdoğan dün Cenevre'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Başbakanı İmran Han'la bir araya geldi. Han, Küresel Mülteci Forumu'ndaki konuşmasında da Türkiye'ye övgüler yağdırarak "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Bu arada Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nden ayrılırken, foruma ilişkin bir soru üzerine "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.