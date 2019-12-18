Derik’te öldürülen terörist GAP-Fırat eyalet sorumlusu çıktı

Mardin'in Derik İlçesine bağlı Çayköy kırsalında bir grup teröristin kış üslenmesine girdiğine dair alınan istihbari bilgiler üzerine bölgeye Jandarma Özel Harekât Timleri sevk edildi. Şafak 130 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel bir operasyonu adı verilen ve Havadan desteklenen operasyonu Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen bizzat yönetti. 4 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Teröristlerden 1 milyonluk Turuncu kategoride aranan Karker Deşti kod adlı Servet Demir'in aynı zamanda GAP-Fırat eyalet sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen bir diğer teröristin de Fırat Eyaleti alan sorumlusu Deniz Amed kod adlı Mustafa Görenç olduğu tespit edildi. Çatışmadan sonra bölgede 2 metre derinliğinde üzeri ağaç kökleri ve yapraklarıyla gizlenen bir yeraltı sığınağı bulundu.

ABD'NİN YPG'YE GÖNDERDİĞİ FÜZELER

Sığınakta yapılan aramada 8 adet AT–4 zırh delici füze, 3 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet ABD yapımı M–16 piyade tüfeği, 1 adet göce görüş dürbünü, ses kayıt cihazı, dijital materyaller ve şifreli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. AT–4 füzelerinin daha Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve son olarak Barış Pınarı harekatında Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda ele geçirilen AT–4 füzeleriyle aynı kafileden oldukları belirlendi.

6 İŞBİRLİKÇİ YAKALANDI

Bu silahların ABD tarafından tırlarla Suriye'de PKK-YPG'ye gönderilen yardım silahlarından olduğu anlaşıldı. Sığınak içindeki muhtelif yaşam malzemeleriyle birlikte yerinde imha edilirken, teröristlerin bölgede barınmalarına ön ayak olan 6 işbirlikçi de yakalanarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Terörist Servet Demir'in üzerindeki dokümanların incelenmesiyle terör örgütüne lojistik destek sağlayan işbirlikçilerin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.