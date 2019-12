Devlet Bahçeli: Yeni parti arayışı komplo mucitlerinin ucuz siparişi

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, şunları kaydetti:* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne açılan maksatlı ve mahzurlu cephe günbegün müflis ve münafık siyasi aktörlerin katılımıyla genişlemektedir. Eski sisteme dönülmesini ve Cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesini hedefleyen, takılmış plak gibi sürekli bunları vurgulayan siyasi partiler ve art niyetli siyaset temsilcileri ağız ve emel birliği içindedir. Milletin hiçbir derdiyle dertlenmeyen, hiçbir vizyon pırıltısı ve umut ışığı veremeyen odaklar birleşti. Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır.* Girdikleri her kalıbın şeklini alan, her rüzgara yelken açan, her karambole bel bağlayan, her belirsizlikten nema kapmaya çalışan stratejik çukurların gelecek iddiaları boş bir gaye, boşuna bir gayrettir. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır. Bunlar milletimizin iradeleriyle seçilmiş muhterem milletvekillerini siyasi çıkarlar uğruna pazarlayıp peşkeş çekecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Geçmişte şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır.* Libya ile Türkiye arasında yapılan 'Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması' zalimleri ve Türk düşmanlarını felç etmiştir. Libya ve Suriye'deki krizlere tepkisiz ve hareketsiz kalındığı taktirde jeopolitik riskler ithal edilmiş olacak, Anadolu coğrafyası tehlikeye atılacaktır. İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır. "Ne işimiz var Libya'da" diyen CHP'liler ve tufeyli iş birlikçileri ise Las Tesis eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir. Ne CHP, İP, HDP, ne Serok partisi selamete yürüyüşümüzü kesemeyecektir.