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Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon! 27 isimden 18'i yakalandı

'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski başbakanlık çalışanı 27 kişiden 18'i 'da gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:52
Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon! 27 isimden 18'i yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 şüpheliden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

18'İ ANKARA'DA YAKALANDI

Bu kapsamda TEM ekiplerince eski Başbakanlık çalışanı 27 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin tamamının kamudan ihraç edilen eski Başbakanlık çalışanları olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon! 27 isimden 18'i yakalandı
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