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'te 'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet

'te 'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:51
Gaziantep'te FETÖ'nün katip yapılanması davasında, 4 sanığa mahkumiyet

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hepsi tutuksuz olan 7 sanıktan Arslan Bülbül, Cihan Kara, M.K. ile avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından sanıklar Cihan Kara, İsmail Akgül ve Arslan Bülbül'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Y.K. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar A.D, M.K. ve M.K'nin ise beraatine karar verdi.

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Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet
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