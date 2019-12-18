Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hepsi tutuksuz olan 7 sanıktan Arslan Bülbül, Cihan Kara, M.K. ile avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından sanıklar Cihan Kara, İsmail Akgül ve Arslan Bülbül'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Y.K. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar A.D, M.K. ve M.K'nin ise beraatine karar verdi.