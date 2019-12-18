‘Hayat Devam Ediyor Sanat Devam Ediyor’ sergisini ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'deki Milletler Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların resimlerinden derlenen karma sergiyi Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı. Sergide resim ve fotoğrafların yanı sıra Türkiye ile ilgili bazı bilgi notları yer aldı. Duvarı süsleyen "Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..." sözünü okuyan Erdoğan, "İşte biz böyle bir milletiz" dedi. Erdoğan, kendisine ait "Biz tüm bu hizmetleri herhangi bir beklentiyle değil, insani ve ahlaki sorumluluklarımızın gereği olarak yaptık. Kimin ne dediğine ve yaptığına bakmadan sınırlarımız içinde ve dışında bu hizmetleri vermeyi, mazlumların ve mağdurların ümit kapısı olmayı sürdüreceğiz. Böylece sadece kendi sorumluluklarımızı yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm insanlığın onurunu da kurtarmış olacağımıza inanıyorum" sözlerini okurken duygulu anlar yaşadı. Sergiyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Gülnur Aybet ile birlikte gezen Erdoğan, eserleri bulunan sanatçılar hakkında da bilgiler aldı.