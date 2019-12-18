‘HDP, çocuklarımızın nerede olduğunu biliyor’

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarını geri alabilmek amacıyla Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde annelerin başlattığı evlat nöbetinde 106 gün geride kaldı. Son olarak Hatice Ceylan'ın oğluna kavuşmasıyla birlikte umutları daha da ardan 59 aile soğuk havaya rağmen oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, terör örgütü PKK ve HDP'nin kandırıp dağa kaçırdığı evlatlarının Suriye'nin kuzeyinde olduğunu belirterek, örgütten kaçarak teslim olmaları çağrısını yinelediler. Evlatları için başlattığı eylemin bir 106 gün daha geçse devam edeceğini söyleyen aileler, "HDP, çocuklarımızın şu an Suriye'de hangi kampta olduğunu ve nerede tutulduğunu biliyor" dediler. Bu arada, geçtiğimiz günlerde Suriye'den PKK/YPG'nin elinden kaçan oğlu Cafer'e 4 yıl aradan sonra kavuşan Hatice Ceylan, evlat nöbeti tuttuğu anneleri yalnız bırakmayarak, onlarla birlikte eyleme devam etti.