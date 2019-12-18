İşlem Dövize örgüt davası!

Osmanbey'de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, geçtiğimiz yıl haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın İşlem Döviz'e paralarını yatırdığı ortaya çıkmış ve piyasayı yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu firar etmişti.

Ahmet Ali Demirkapı

MAĞDURLAR SAVCILIĞA KOŞTU

Dolandırıcılığın ortaya çıkması ardından onlarca vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, döviz bürosunun sahiplerinden şikayetçi olmuştu. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu dan, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yakalama kararı çıkarılan Erol Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos'ta Şile'de bulunan bir adrese yapılan baskınla yakalanmış, Hacıomanoğlu'yla birlikte döviz bürosunda broker olarak çalışan Mustafa Çelik tutuklanmıştı. Erol Hacıosmanoğlu'yla birlikte döviz bürosunda çalışan, Mustafa Çelik ve Musa Çakır hakkında, "Güveni kötüye kullanma ve serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan dava açılmıştı. Şüpheliler hakkında 20 müştekinin yer aldığı bir iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin önce bölgede ticari güven sağladıkları, oluşturdukları ticari güvenle esnaflardan döviz alıp satıp kâr elde edecekleri mizanseniyle para topladıkları anlatılmıştı. Yine büro sahiplerinin paraların bir kısmını geri vererek suçun ortaya çıkmasını önledikleri kaydedilmişti. Şüpheliler hakkında örgüt suçundan ise takipsizlik kararı verilmişti. Açılan davaya ilişkin yargılama İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Leon Barahya

YENİ ORTAK ÜNLÜ MİMAR VE EŞİ

Bu dava devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İşlem Döviz dolandırıcılığıyla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ortaya yeni deliller çıkınca, örgüt suçundan verilen takipsizlik kararı, Sulh Ceza Hakimliği'nce kaldırıldı. Savcı Kökçü'nün talimatıyla dolandırıcılık olayıyla ilgili yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İşlem Döviz'in ortak oldukları ve örgüt içerisinde yer aldıkları iddia edilen ünlü mimar Jale Barahya ve eşi Leon Barahya da gözaltına alındı. 3 ay önce boşandıkları anlaşılan çiftin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. 2005 yılından itibaren işlem dövizin ortağı olduğunu ve 2016 yılı başlarında diğer ortaklar tarafından ekarte edildiklerini ileri süren çiftin iddialarını, Ali Demirkapı yalanladı. Demirkapı, ifadesinde, Leon ile 20 yıldır ortak oluklarını, çiftin, başka birine borcundan dolayı hisselerini teminat olarak Erol Hacıosmanoğlu'na devrettiklerini fakat fillen ortaklıklarını devam ettirdiğini anlattı. Ali Demirkapı, Leon tarafından kendisine kumpas kurulduğunu belirterek suçsuz olduğunu ifade etti.

Jale Barahyan

'ŞİRKETİ PATLATACAĞIM'

Leon ve Jale Barahyan ile Ali Demirkapı ifadeleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlem Döviz'in örgütlü bir şekilde vatandaşları dolandırdığı anlatılan yeni bir iddianame düzenlendi. Savcı Kökçü tarafından hazırlanan 77 sayfalık iddianamenin sonuç kısmında; ifadesi alınan Leon Barahyan'ın 2017 yılında Ali Demirkapı'nın kendisine 'şirketi patlatacağını' söylediğini, bunun için şirkette bulunan 1 milyon dolar parayı çektiğini, şirketin sermayesinin tüketilmesi nedeniyle Leon'un çektiği paranın müşterilere ait olduğunu bildiğini ve buna rağmen bu suçu işlediği anlatıldı. İddianamede, örgüt liderleri Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, İsmail Erdem, Mustafa Çelik ve Jale-Leon Barahyan çifti anlatılırken örgüt üyelerinin Erol Hacıosmanoğlu, Musa Çakır ve birçok işlem döviz yetkilisi yer aldı. Dolandırıcılık amaçlı kurulan söz konusu suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde yeniden 21 mağdur tespit edilirken Adil Işık, Mehmet Naci Sözen, Bisa Giyim ve Aras Tekstil gibi önemli firmalar da yer aldı.