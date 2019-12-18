İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Muhammed Fatih Safitürk'ün babası hakkında skandal sözler!

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İYİ Partili 'dan Muhammed Fatih Safitürk'ün babası hakkında skandal sözler!

İYİ ve Milletvekili , bir skandala imza attı. Meclis’ee gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babasını hor gören bir paylaşımda bulundu. Türkkan’ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Baba Asım Safitürk, Türkkan'a tepki göstererek, "Ben arkadaş değilim, memlekete şehit vermiş bir babayım" dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:52

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Oğlunun cenaze namazını kendi kıldıran baba Asım Safitürk, TBMM'deydi. Davetli olarak Meclis'e gelen Safitürk, bütçe görüşmeleri yapıldığı sırada da Genel Kurul'u gezdi. Tam da bu sırada Safitürk'ü gören İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, fotoğrafını çekti ve bir skandala imza attı.

Sosyal medya hesabından şehit babasını küçümseyen paylaşımda bulundu. Türkkan, "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba" mesajını paylaştı. Sarıklı cübbeli diye algı operasyonu yapan Türkkan'ı Cumhuriyet gazetesi de izledi.

İyi Partili vekilden şehit babası hakkında skandal paylaşım "Bu sarıklı arkadaş kim?"

Türkkan'a yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'dan geldi. Boyraz, Genel Kurul'u gezen kişinin terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk olduğunu söyledi. AK Partili Boyraz, Asım Safitürk'ü hor gören Türkkan'a da tepki gösterdi.

Türkkan, gelen tepkiler üzerine skandal paylaşımını silmek zorunda kaldı.

"BEN ARKADAŞ DEĞİLİM"

Konuya ilişkin olarak Ahaber'e açıklamalarda bulunan baba Asım Safitürk, "Milletvekilleri davet ettiler. Tabiki bu milletin meclisi. Ben Lütfü Bey'in üslubunu yanlış görüyorum. Ben arkadaş değilim. Ben memlekete şehit vermiş bir şehit babasıyım. Benim sarık ve cübbemden rahatsız olmasını da tarihi okumadığını düşünüyorum. Bu memleketin geçmişini tarihini bilmediğini düşünüyorum. Biraz tarihi okumasını tavsiye ediyorum kendisine. Neden rahatsız oluyor anlamadım. Millet Meclisimizi görmek kadar tabii hakkım var. Bir bedel ödemiş babanın, yaşlı bir insanın Meclis'e gelip ziyaret etmesinden daha güzel ne olabilir. Benden özür dilemesini bekliyorum. Genel Başkan Meral Akşener'in bu konuda ne düşündüğünü de merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

İyi Partili vekilden skandal paylaşım: Bu sarıklı arkadaş kim?

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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Muhammed Fatih Safitürk'ün babası hakkında skandal sözler!
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