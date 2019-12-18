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'de operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 17:03
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.D, S.A. ve M.T. ile Irak uyruklu M.M. ile M.D.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen M.D. ve S.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
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