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'ta 'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

'ta yeniden yapılanma girişiminde olduğu belirlenen /PDY mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin internet tabanlı çok sayıda kriptografik program kullandıkları belirlendi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:33
Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, terör örgütünün Muş sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, eğitim danışmanı ile tutuklu ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 Aralık'ta Muş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ile kitap ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullandıkları internet tabanlı çok sayıda kriptografik program tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden il sorumlusu ve yardımcılıklarını yaptığı tespit edilen 3 kişi tutulanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama
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