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'de Operasyonu: 13 gözaltı

'de polisin düzenlediği operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:39
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yaptığı ortak çalışmalarda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem planlamalarının olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin Irak, diğerlerinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi. Suriyeli şüphelilerden birinin örgütte 'emir' olarak, bir diğerinin ise 'kadı' olarak faliyet gösterdiği kaydedildi.

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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı
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