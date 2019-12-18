'Pençe' ve 'Kıran' operasyonları teröristlerin nefesini kesti

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde Kıran operasyonu ve sınır ötesinde Pençe harekatıyla bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Bölgede ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan hava destekli operasyonlarda, teröristlere son yılların ağır darbesi vuruluyor.Kıran operasyonları kapsamında, yapılan istihbari çalışmaları sonucu, bir grup PKK'lı teröristin Mardin'in Derik İlçesi kırsalında bulunduğu ve saldırı hazırlığı yaptıkları belirlendi. Keşif ve istihbarat çalışmalarının ardından teröristlerin gizlendiği bölge tespit edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekât Timleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon lira ödülle aranan ve turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir olduğu belirlendi.Kuzey Irak'ta, teröristlerin Şırnak ve Hakkâri bölgesine geçişlerinin engellenmesi amacıyla başlatılan Pençe Harekâtı da sürüyor. Şırnak'ın Uludere İlçesi karşısında yer alan Sinat-Haftanin bölgesinde süren Pençe-3 Harekâtı'nda teröristlere hava destekli operasyon düzenlendi. Bölgede kurulan üs bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Bu arada, güvenlik güçlerinin sınır ötesinde kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler, örgütten kaçarak teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı Harekâtı'nın devam ettiği Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu.