Suikast günü yaptığı görüşme tespit edildi

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Gazeteci Necip Hablemitoğlu'na yönelik 18 Aralık 2002'de gerçekleştirilen suikasta ilişkin soruşturma ivme kazandı. Suikastta parmağı olduğu belirtilen "komutan" lakaplı eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna'da yakalanması ardından 2015'te raftan indirilen dosyada suikast yerindeki görüşme trafiği olduğu öğrenildi. Ankara Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 2002'den 6 ay önce ve 6 ay sonrasına ait kayıtlar incelenerek suikast yerindeki görüşme trafiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda ise Bozkır'ın ismine ulaşıldı. Bozkır'ın cinayet günü Hablemitoğlu'nun evinin yakınlarında bulunan bir şüpheliyle görüşme yaptığı tespit edildi. Bozkır hakkında bu tespit sonrası geçen mayıs ayında yakalama kararı çıkarıldığı, 12 Temmuz'da ise Ukrayna'da yakalandığı öğrenildi. Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.