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Suruç Belediyesinden haksız yere çıkarılan işçilerden 5'i işine kavuştu

'da, görevden uzaklaştırılan 'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:27

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 24 kişinin Çevik tarafından temmuz ayında neden gösterilmeden işten çıkarıldığını anımsattı.

Göreve gelir gelmez Belediyede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Aktaş, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 5 işçinin yeniden işe alındığını ve görevlerinin başına geçtiğini söyledi.

Geriye kalan 19 mağdur işçi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aktaş, onların da en kısa sürede işlerine döneceklerini vurguladı.

Aktaş, etnik ve dini ayrımcılık yapmadan her vatandaşa aynı mesafede oldukların belirterek, Suruç Belediyesinin Suruç halkına güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Suruç Belediyesinden haksız yere çıkarılan işçilerden 5'i işine kavuştu
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