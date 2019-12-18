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Türkiye o krizi çözdü! Türkiye'nin çabalarıyla bölgedeki insanlar tekrar hayat buldu...

Türkiye'nin getirdiği yakıtlar 'teki zorluk yaşayan insanları hayata bağladı. 'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Yakıtın Türkiye’den getirilmesinin ardından fırınlar ve hastaneler normal çalışmalarına döndü.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:40
Türkiye o krizi çözdü! Türkiye'nin çabalarıyla bölgedeki insanlar tekrar hayat buldu...

Halep'in kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Şehirde yaşanan yakıt krizinin ardından Çobanbey ve Cerablus geçidinden gelen Türk yakıtı Bizâh'a ulaştı. Türkiye'den getirilen yakıtlar sayesinde bölgede bulunan fırın ve hastaneler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Normal fiyata satılan yakıt sayesinde kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'taki yakıt krizini Türkiye çözdü

İdlib'deki yetkililer yakıt krizinin arttı ve durumun kötüleştiği uyarısında bulunmuştu. Yetkililer, yakıt sorununun çözülmemesi durumunda hastanelerde hasta kabulünün duracağını açıklamıştı.

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Türkiye o krizi çözdü! Türkiye'nin çabalarıyla bölgedeki insanlar tekrar hayat buldu...
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