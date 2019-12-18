Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevden alındı! İbrahim Burak Oğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklama ile birlikte Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un görevden alındığı bildirilmişti. Ajanslara düşen son dakika haberinin ardından vatandaşlar Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ayrıca Urla Belediye Başkanı Oğuz'un neden görevden alındığı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

URLA BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMA NEDENİ

İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanını "terör örgütü propagandası yapmak", bir belediye başkanını ise "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan görevden aldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.