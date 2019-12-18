Yeni yıla ‘Millet Bahçesi’ hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde denize hakim manzarasıyla toplam 284 bin metrekare alana sahip olan Millet bahçesi bu ay sonunda tamamlanıyor. Açılışının ise yeni yılın ilk dönemlerinde yapılması hedefleniyor.Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Millet bahçesine kolay ulaşım için 3 yeni sokak açıyor. Yeni sokaklar sayesinde sürücüler, Dumlupınar ve Fevzi Çakmak mahallelerinden Millet bahçesine doğrudan erişebilecek. 40 futbol sahası büyüklüğündeki Millet bahçesinde piknik alanları, çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, kent bostan alanı, pazar alanı, koru köşkü, kafeterya ve gençlik merkezi yer alıyor. Dev bahçede 2 suni 2 de doğal olmak üzere 4 gölet bulunacak. Ayrıca Millet bahçesi projesinde gençlerin kitap okuyabileceği, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceği, derslerini çalışabileceği Millet kıraathanesi de olacak. Tüm bu donatılarla Millet bahçesi her yaştan insanın keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği gözde mekanların başında gelecek.Pendik Millet Bahçesi bugün tüm dünyanın benimsediği kent tarım alanları ve ekolojik pazar temalarıyla donatılıyor. Alanın kuzeyde kentle birleştiği koru bölgesinden güneydeki meydan kompleksine kadar setler tasarlandı.