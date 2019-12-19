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Adalar'da tehlikesi! Ruam hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Belirtileri nelerdir?

Adalar'da nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinden sonra şimdi de 300 atın öldüğü iddia edildi. Ruam hastalığı nedir insanlara da bulaşır mı? araştırması en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alarak Google Trends listesine de girdi. Dışarıdan gelen atlarda tespit edilen Ruam hastalığının atları öldürmesinden sonra Adalar'a hayvan giriş çıkışı durduruldu. Karantina ilan edildi. Özellikle Ruam hastalığı insana bulaşır mı? nelerdir? soruları hakkında en detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:07
Adalar'da Ruam hastalığı tehlikesi! Ruam hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Belirtileri nelerdir?

Ruam hastalığını nedeniyle atların telef olmasından sonra Adalar Kaymakamlığı açıklamasında bulundu. At, merkep, katırların ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tahlillerden geçirildiği bu tahliller sonucunda da bazı atlarda Ruam hastalığının görüldüğü ifade edildi. Ayrıca bu hastalığın tedavisi ve aşısı olmadığı için atlar itlaf edildi. Tek tırnaklı hayvanlarda görülen nedir, nasıl bulaşır, kimlerde görülür?

RUAM HASTALIĞI NEDİR, RUAM HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Ruam hastalığı, en çok at, merkep ve katırlar gibi tek tırnaklılarda görülmektedir. İnsan, kedi ve hayvanat bahçelerindeki hasyvanlarda da görülebilir. Ruam hastalığının etkeni Psedumonas malleidir.

RUAM HASTALIĞI İNSANLARA DA BULAŞABİLİR...

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