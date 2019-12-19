Adalar'da Ruam hastalığı tehlikesi! Ruam hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Belirtileri nelerdir?

Ruam hastalığını nedeniyle atların telef olmasından sonra Adalar Kaymakamlığı son dakika açıklamasında bulundu. At, merkep, katırların ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tahlillerden geçirildiği bu tahliller sonucunda da bazı atlarda Ruam hastalığının görüldüğü ifade edildi. Ayrıca bu hastalığın tedavisi ve aşısı olmadığı için atlar itlaf edildi. Tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığı nedir, nasıl bulaşır, kimlerde görülür?

RUAM HASTALIĞI NEDİR, RUAM HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Ruam hastalığı, en çok at, merkep ve katırlar gibi tek tırnaklılarda görülmektedir. İnsan, kedi ve hayvanat bahçelerindeki hasyvanlarda da görülebilir. Ruam hastalığının etkeni Psedumonas malleidir.

RUAM HASTALIĞI İNSANLARA DA BULAŞABİLİR...

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