Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı

Kent merkezine bağlı Anakaya köyünde de jandarma ekiplerince yürütülen yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde yolcu otobüsünde seyahat eden düzensiz göçmenin çantasında 1 kilo 300 gram esrar tespit edildi.

Ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.