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'da 74 kilogram eroin yakalandı

'nın Doğubayazıt ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, ilçeye bağlı Üzengili köyüne düzenlenen operasyonda koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu. Uyuşturucunun kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:31
Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı

Kent merkezine bağlı Anakaya köyünde de jandarma ekiplerince yürütülen yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde yolcu otobüsünde seyahat eden düzensiz göçmenin çantasında 1 kilo 300 gram esrar tespit edildi.

Ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

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Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı
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