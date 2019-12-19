Başkan Erdoğan’a Malezya’da coşkulu karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için Malezya'ya gitti. Başkan Erdoğan, konakladığı otelin girişinde Malezya'da yaşayan Türkler tarafından sevinçle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, ilk olarak Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad ile görüştü. Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, daha sonra, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi. Erdoğan, bugün, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğinde, İslam dünyasının sorunlarına çözüm arayan Kuala Lumpur Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ma'ruf Amin de katılacak. Erdoğan'a ziyaretlerinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.