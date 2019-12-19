FETÖ operasyonlarında 84 kişi yakalandı

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Ankara'da eski Başbakanlık çalışanı 27 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı. İzmir merkezli 5 ilde aralarında 4 eski polis, 1 görevde polis, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 12'sinin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Kütahya merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik 20 şüpheli hakkında verilen yakalama kararının ardından operasyon düzenlendi, 15 muvazzaf astsubay, ve polis akademisinden ilişiği kesilen 4 eski öğrenci gözaltına alındı. Eskişehir'de "askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları" içerisinde bulundukları iddia edilen muvazzaf 1 binbaşı ve 2 üsteğmenin de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Tokat'ta, FETÖ'nün "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma ise 14 kişi jandarma tarafından yakalandı. AA