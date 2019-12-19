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neden çöktü? Google’a ne oldu ve internete neden girilmiyor? BTK'dan son dakika açıklaması

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan ’a erişim sorunu yaşıyor. Arama motoruna giren vatandaşlar saat 10.50 sularında büyük bir şok yaşadı. Google’a erişim sağlamayan birçok kişi sosyal medyada da konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Youtube, Gmail, Google Analytics, Google Play Store’a ne oldu, neden çöktü sorularının cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, ? İnternete neden girilmiyor? Arama motoru devi Google’a ne oldu, sorunun kaynağı nedir?

Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:11
Google neden çöktü? Google’a ne oldu ve internete neden girilmiyor? BTK'dan son dakika açıklaması

'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle milyonlarca kişi sorunun kaynağını merak ediyor. 10:50 sularından itibaren Youtube, Gmail, Google Analytics, Google Play Store'a erişim sağlanamıyor. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında konuyla ilgili binlerce kişi paylaşımda bulunurken, '' ve '' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Google'daki sorununu nedeni nedir? İnternete neden girilmiyor? Google'a ne oldu, neden çöktü? İşte ayrıntılar

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ? GOOGLE NE OLDU?

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan'da da dev arama motoruna erişim sağlanamıyor. BTK'dan da konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte detaylar;

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Google neden çöktü? Google’a ne oldu ve internete neden girilmiyor? BTK'dan son dakika açıklaması
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