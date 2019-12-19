Google neden çöktü? Google’a ne oldu ve internete neden girilmiyor? BTK'dan son dakika açıklaması

Google'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle milyonlarca kişi sorunun kaynağını merak ediyor. 10:50 sularından itibaren Youtube, Gmail, Google Analytics, Google Play Store'a erişim sağlanamıyor. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında konuyla ilgili binlerce kişi paylaşımda bulunurken, ''Google neden çöktü ve Google ne oldu'' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Google'daki sorununu nedeni nedir? İnternete neden girilmiyor? Google'a ne oldu, neden çöktü? İşte ayrıntılar

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ? GOOGLE NE OLDU?

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan'da da dev arama motoruna erişim sağlanamıyor. BTK'dan da konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte detaylar;