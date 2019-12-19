Hakkımız olan adaleti istiyoruz

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Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17'nci yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve yakınları katıldı. Şengül Hablemitoğlu, "Biz bu sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bir yandan hakkımız olan adaleti talep ediyoruz, bir yandan da bu ölümlerin durdurulmasını istiyoruz"dedi. Bu arada Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Ukrayna'da yakalanan ve Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır ile ilgili açıklama yaptı. Barkın, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, kimliği belli grupları koruma güdüsüyle 14 yıl kaybedildikten sonra, görevini hakkıyla yapmaya çalışan bir savcılık kurumunun 3 yıllık çalışması sayesinde belli bir noktaya geldiğini söyledi. Şüphelinin bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi istenilen açıklamada "Aynı ülkede başka dosyalardan daha sonra yakalan kişilerin ülkemize iade edilmesine karşın, dosyamız şüphelisi şahsın tutukluluk halinin ev hapsine dönüşmesi, siyasi sığınma talebinin değerlendirilmesinin 5 ayı aşkın süredir sonuçlandırılmaması ailemizi endişeye sevk etmektedir" denildi. Barkın, "FETÖ çatı iddianamesinin eklerinde Zihni Çakır, Hablemitoğlu'nun katilinin muvazzaf T.M. olduğunu söylüyor. Talebimiz üzerine Çakır yeniden savcılığa verdiği ifadesinde adı geçen faili Bozkır'dan öğrendiğini söylemiş" dedi.